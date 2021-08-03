محمد هنيدي يشيد بالمنتخب المصري لكرة اليد

علق الفنان محمد هنيدي على مباراة منتخب مصر اليوم لكرة اليد، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "هنيدي" مشيدا بالمنتخب المصري قائلا: "وحوشنا قهروا الماكينات الألمانية.. مبروك لمصر.. مبروك لمصر.. مصر لنص النهائي.. إحنا اللي فرمنا الألمان"".



وشارك محمد هنيدي مؤخرا في مسلسل "الإنس والنمس" مع عدد من الفنانين منهم منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.



