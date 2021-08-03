"الفيروس ملوش كتالوج".. متى تبدأ الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟



وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن دخول مصر للموجة الرابعة من الجائحة يعتمد على عدة عوامل، مضيفا في تصريحات تليفزيونية : "الموجة الرابعة بدأت في الدول المجاورة مثل مثل تونس والمغرب والبنان ومعرضون للموجة الرابعة منتصف سبتمبر أو أكتوبر المقبل".



كورونا بتوقيت مصر

الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أوضح أن مصر ستتأخر في استقبال الموجة الرابعة بحوالي شهر أو شهر ونصف عن دول العالم في الموجات السابقة، وهو ما يعني أن الموجة الرابعة ستكون في سبتمبر، لكنه حذر من أن فيروس كورونا ليس له كتالوج.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.