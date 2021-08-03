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"الفيروس ملوش كتالوج".. متى تبدأ الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:41 م
موجة كوونا الرابعة
موجة كوونا الرابعة
محمد العطار
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أصبحت الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، على الأبواب وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين على مدار الفترة السابقة.

سبتمبر يشهد بداية الموجة الرابعة
وتوقعت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حدوث الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن هناك دراسة تكشف أن الحرارة والرطوبة من العوامل المؤثرة في ضعف الفيروس.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن دخول مصر للموجة الرابعة من الجائحة يعتمد على عدة عوامل، مضيفا في تصريحات تليفزيونية: "الموجة الرابعة بدأت في الدول المجاورة مثل مثل تونس والمغرب والبنان ومعرضون للموجة الرابعة منتصف سبتمبر أو أكتوبر المقبل".

كورونا بتوقيت مصر
الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أوضح أن مصر ستتأخر في استقبال الموجة الرابعة بحوالي شهر أو شهر ونصف عن دول العالم في الموجات السابقة، وهو ما يعني أن الموجة الرابعة ستكون في سبتمبر، لكنه حذر من أن فيروس كورونا ليس له كتالوج.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

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