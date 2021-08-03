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محافظ الفيوم يوجه بدراسة توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد من قرى ابشواي
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:44 م
الفيوم: ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى مركز ومدينة أبشواي، للاستماع إلى مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة له.
وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمنشآت الخدمية.
وجه محافظ الفيوم خلال اللقاء مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ببحث افضل الحلول وإعداد الدراسة اللازمة خلال اسبوع بشان إمكانية توصيل خدمات الصرف الصحي لقرى زيد والعلويةبمناطق "متولي منصور ومشحوت ودوار محمد علي" والنصارية وابوجنشو، واستكمال أعمال الصرف الصحي بقرية ابوكساه.
كما وجه المحافظ مسئولي الري والموارد المائية بمتابعة أعمال تطهير المجارى المائية لوصول مياه الري إلى النهايات وخاصة بزمام الجمعية الزراعية بابوكساه، موجها الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية للتوجه لأنظمة الرى الحديث.
وبشأن تضرر أهالي قرية زيد من المصرف الهندسي بالقرية والمطالبة بتغطيتة، أوضح رئيس مجلس مدينة أبشواي بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الفيوم لمسئولي الرى تم اعتماد المبلغ اللازم لتغطية المصرف بداية من شارع المستشفى بالقرية وصولا لمدرسة سيد المرسلين، وفى السياق نفسه وجه محافظ الفيوم بتطهير مصرف خور تونس التابع لزمام الجمعية الزراعية بقرية الصبيحي.
وبشأن توصيل خدمات الغاز الطبيعي لمنطقة جبر، وجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة ابشواى بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز لبحث اليات توصيل الخدمات للاهالي بتلك المنطقة.
ووجه محافظ الفيوم بتشكيل لجنة من إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لمعاينة منزل أحد المواطنين لتضرره من مسئولي المساحة لوقوع منزله بمسار الطريق الربع دائري مما يعرضه للازالة.
كما استمع المحافظ لعدد من الشكاوى والمطالب بقطاعات الطرق والرصف والنظافة وأملاك الدولة ومكامير الفحم والتأمين الصحي، ووجه مسئولي القطاعات بوضع الحلول المناسبة لتلك الشكاوى وهذه المطالب.
وفى لفتة إنسانية التقى محافظ الفيوم بأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة "مصاب بضمور فى العضلات" ووجه المحافظ بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم لحالته، فضلا عن توفير مصدر للدخل يتوافق مع ظروفه الصحية.
وتضمن اللقاء تلقى مطالب عدد من الشباب يرغبون في العمل بالقطاع الخاص، وعدد من الاولى بالرعاية يرغبون فى ترخيص أكشاك تعينهم على مطالب الحياة، ووجه المحافظ مسئول القوى العاملة بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص تبعا لتخصصاتهم وامكاناتهم، كما وجه رئيس مجلس مدينة أبشواي ببحث ودراسة ترخيص اكشاك للاولى بالرعاية تبعا للشروط المنظمة لذلك.
وعلى هامش اللقاء استعرض نائب المحافظ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمركز وقرى ابشواي، إضافة لمراجعة الخطة الاستثمارية، ومتابعة ملفي التقنين والتصالح، وعمل وحدة المتغيرات المكانية.
وجه محافظ الفيوم خلال اللقاء مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ببحث افضل الحلول وإعداد الدراسة اللازمة خلال اسبوع بشان إمكانية توصيل خدمات الصرف الصحي لقرى زيد والعلويةبمناطق "متولي منصور ومشحوت ودوار محمد علي" والنصارية وابوجنشو، واستكمال أعمال الصرف الصحي بقرية ابوكساه.
كما وجه المحافظ مسئولي الري والموارد المائية بمتابعة أعمال تطهير المجارى المائية لوصول مياه الري إلى النهايات وخاصة بزمام الجمعية الزراعية بابوكساه، موجها الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية للتوجه لأنظمة الرى الحديث.
وبشأن تضرر أهالي قرية زيد من المصرف الهندسي بالقرية والمطالبة بتغطيتة، أوضح رئيس مجلس مدينة أبشواي بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الفيوم لمسئولي الرى تم اعتماد المبلغ اللازم لتغطية المصرف بداية من شارع المستشفى بالقرية وصولا لمدرسة سيد المرسلين، وفى السياق نفسه وجه محافظ الفيوم بتطهير مصرف خور تونس التابع لزمام الجمعية الزراعية بقرية الصبيحي.
وبشأن توصيل خدمات الغاز الطبيعي لمنطقة جبر، وجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة ابشواى بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز لبحث اليات توصيل الخدمات للاهالي بتلك المنطقة.
ووجه محافظ الفيوم بتشكيل لجنة من إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لمعاينة منزل أحد المواطنين لتضرره من مسئولي المساحة لوقوع منزله بمسار الطريق الربع دائري مما يعرضه للازالة.
كما استمع المحافظ لعدد من الشكاوى والمطالب بقطاعات الطرق والرصف والنظافة وأملاك الدولة ومكامير الفحم والتأمين الصحي، ووجه مسئولي القطاعات بوضع الحلول المناسبة لتلك الشكاوى وهذه المطالب.
وفى لفتة إنسانية التقى محافظ الفيوم بأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة "مصاب بضمور فى العضلات" ووجه المحافظ بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم لحالته، فضلا عن توفير مصدر للدخل يتوافق مع ظروفه الصحية.
وتضمن اللقاء تلقى مطالب عدد من الشباب يرغبون في العمل بالقطاع الخاص، وعدد من الاولى بالرعاية يرغبون فى ترخيص أكشاك تعينهم على مطالب الحياة، ووجه المحافظ مسئول القوى العاملة بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص تبعا لتخصصاتهم وامكاناتهم، كما وجه رئيس مجلس مدينة أبشواي ببحث ودراسة ترخيص اكشاك للاولى بالرعاية تبعا للشروط المنظمة لذلك.
وعلى هامش اللقاء استعرض نائب المحافظ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمركز وقرى ابشواي، إضافة لمراجعة الخطة الاستثمارية، ومتابعة ملفي التقنين والتصالح، وعمل وحدة المتغيرات المكانية.
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