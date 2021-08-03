محافظ الفيوم يوجه بدراسة توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد من قرى ابشواي





وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمنشآت الخدمية.



وجه محافظ الفيوم خلال اللقاء مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ببحث افضل الحلول وإعداد الدراسة اللازمة خلال اسبوع بشان إمكانية توصيل خدمات الصرف الصحي لقرى زيد والعلويةبمناطق "متولي منصور ومشحوت ودوار محمد علي" والنصارية وابوجنشو، واستكمال أعمال الصرف الصحي بقرية ابوكساه.



كما وجه المحافظ مسئولي الري والموارد المائية بمتابعة أعمال تطهير المجارى المائية لوصول مياه الري إلى النهايات وخاصة بزمام الجمعية الزراعية بابوكساه، موجها الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية للتوجه لأنظمة الرى الحديث.



وبشأن تضرر أهالي قرية زيد من المصرف الهندسي بالقرية والمطالبة بتغطيتة، أوضح رئيس مجلس مدينة أبشواي بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الفيوم لمسئولي الرى تم اعتماد المبلغ اللازم لتغطية المصرف بداية من شارع المستشفى بالقرية وصولا لمدرسة سيد المرسلين، وفى السياق نفسه وجه محافظ الفيوم بتطهير مصرف خور تونس التابع لزمام الجمعية الزراعية بقرية الصبيحي.



وبشأن توصيل خدمات الغاز الطبيعي لمنطقة جبر، وجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة ابشواى بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز لبحث اليات توصيل الخدمات للاهالي بتلك المنطقة.



ووجه محافظ الفيوم بتشكيل لجنة من إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لمعاينة منزل أحد المواطنين لتضرره من مسئولي المساحة لوقوع منزله بمسار الطريق الربع دائري مما يعرضه للازالة.



كما استمع المحافظ لعدد من الشكاوى والمطالب بقطاعات الطرق والرصف والنظافة وأملاك الدولة ومكامير الفحم والتأمين الصحي، ووجه مسئولي القطاعات بوضع الحلول المناسبة لتلك الشكاوى وهذه المطالب.



وفى لفتة إنسانية التقى محافظ الفيوم بأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة "مصاب بضمور فى العضلات" ووجه المحافظ بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم لحالته، فضلا عن توفير مصدر للدخل يتوافق مع ظروفه الصحية.



وتضمن اللقاء تلقى مطالب عدد من الشباب يرغبون في العمل بالقطاع الخاص، وعدد من الاولى بالرعاية يرغبون فى ترخيص أكشاك تعينهم على مطالب الحياة، ووجه المحافظ مسئول القوى العاملة بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص تبعا لتخصصاتهم وامكاناتهم، كما وجه رئيس مجلس مدينة أبشواي ببحث ودراسة ترخيص اكشاك للاولى بالرعاية تبعا للشروط المنظمة لذلك.



وعلى هامش اللقاء استعرض نائب المحافظ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمركز وقرى ابشواي، إضافة لمراجعة الخطة الاستثمارية، ومتابعة ملفي التقنين والتصالح، وعمل وحدة المتغيرات المكانية.

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى مركز ومدينة أبشواي، للاستماع إلى مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة له.