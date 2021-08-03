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تعرف على السعر الحقيقي لروب سمية الخشاب الذي آثار الجدل

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدرت الفنانة سمية الخشاب، التريند وذلك عقب مشاركة ألبوم صور جديد لها، بروب أحمر آثار جدل الجمهور حول مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت بعض الأقاويل المغلوطة حول سعر هذا الروب، ويرصد "الفجر الفني" السعر الحقيقي للروب حيث لم يزيد سعره عن 500 يورو.

كان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

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