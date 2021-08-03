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"قبل افتتاح الكبير".. مصر واليابان تبحثان سبل التعاون السياحي والأثري
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:44 م
حسام زيدان
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ناقش وزير السياحة والاثار والسفير الياباني سبل دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من اليابان، وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لأن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بمنتج السياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين الطرفين اليوم، في مقر الوزارة بالزمالك، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور أنا يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر.
وخلال اللقاء تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال في المتحف المصري الكبير وتطور الأعمال الهندسية والأثرية به، كما تم مناقشة إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من دولة اليابان في مختلف المجالات في ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين.
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