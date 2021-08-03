رئيس جامعة الفيوم يعلن فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية





وأوضح سيادته أن السعة الاستيعابية للمدن الجامعية للطلاب تبلغ ١١٠٠ طالب بينما تبلغ السعه الاستيعابية للطالبات ١٨٥٠ طالبة، مشيرا أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتوفير أجواء مناسبة للطلاب والطالبات بالمدن الجامعية وتوفر بيئة مناسبة للسكن والاستذكار، ومؤكدا أنه تم تجهيز غرف السكن الجامعي وإدخال تحديثات عليها وإجراء كافة الإصلاحات اللازمة لها استعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات.



أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات الجدد والقدامى اعتبارا من ١ أغسطس وحتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ على أن يتم التقدم إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الرسمي للجامعة(http:www.fayoum.edu.egSThousadmission2014.aspx).