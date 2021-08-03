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برلمانية: الرئيس جبر بخاطر المصريين.. و"حياة كريمة" مشروع القرن

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكدت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جبر بخاطر المصريين، ويبذل قصارى جهده لتوفير حياة كريمة ينعم بها المواطنين، مشيدة بالإنجازات والمشاريع العملاقة التي تمت على أرض الواقع، والمتواجدة في كافة ربوع الوطن.

وقالت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد مشروع القرن الـ21، لأنها ستحدث حالة تغيير جذري للريف المصري، أبرزها: التخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم، والقضاء على البطالة والفقر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي، حيث تم إنجاز مشاريع تنموية عملاقة وبنية تحتية على أعلى مستوى كانت تحتاج لعقود لتحقيقها، بالإضافة إلى عودة الأمن والاستقرار الذي ساهم في دفع عجلة التنمية، والنهوض بمصرنا الغالية.

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مصر حياة كريمة في المنوفية حياة كريمة السيسي البرلمان

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