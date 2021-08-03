انجاز جديد للتنس بتأهل الناشئين لدور الثمانية بالمونديال

حقق منتخب مصر لناشئى التنس تحت 14 عاما إنجازا جديدا وتاريخيا للعبة بالتأهل للمرة الاولى إلى دور الثمانية فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا في التشيك.

حقق منتخب مصر لناشئى التنس تحت 14 عاما إنجازا جديدا وتاريخيا للعبة بالتأهل للمرة الاولى إلى دور الثمانية فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا في التشيك.