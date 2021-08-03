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انجاز جديد للتنس بتأهل الناشئين لدور الثمانية بالمونديال
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:44 م
الفجر الرياضي
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حقق منتخب مصر لناشئى التنس تحت 14 عاما إنجازا جديدا وتاريخيا للعبة بالتأهل للمرة الاولى إلى دور الثمانية فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا في التشيك.
ونجح المنتخب بقيادة المدير الفنى محمد موسي فى الصعود لدور الثمانية بعد الفوز فى المباراة الثانية على تايلاند ضمن مافسات الدور الاول للمونديال .
وقاد اللاعب كريم معتز مبروك الفراعنة الصغار للصعود إلى دور الثمانية بجدارة مع زميليه محمد ناصر ابوزيد وعمر قنديل .
واشاد عضو مجلس ادارة اتحاد التنس ورئيس البعثة محمد ابراهيم باللاعبين وادائهم القوى والرجولى فى مباراتى كندا وتايلاند .
يذكر أن ابرز لاعبى الفراعنة هو كريم معتزمبروك الذى انضم للفريق عبر بوابة التصفيات الداخلية التى اجراها اتحاد التنس لانتقاء افضل العناصر لتمثيل مصر فى المونديال .
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