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انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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على مدار ٢٤، شهدت محافظة الإسكندرية عدد من الحوادث في بعض المناطق، منها انهيار عقار وهبوط أرضي، وانهيار شرفة عقار، ثلاثة حوادث متتالية دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وترصد "الفجر" تفاصيل تلك الحوادث في المحافظة الساحلية في ساعات قليلة.


"إنهيار عقار قديم من ٤ طوابق باللبان"

وفي منطقة اللبان بحي الجمرك وسط الإسكندرية، انهار عقار قديم مكون من 4 طوابق ومشغول بالسكان، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وقال اللواء "حسام الشيخ" رئيس حي الجمرك، فور تلقي بلاغ بسقوط العقار توجهت الإدارات المعنية بالحي إلى موقع الحدث، وتبين مع الفحص أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، ولا يوجد إصابات أو وفيات بين السكان

وتابع أن العقار صادر له قرار هدم رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤، وجرى إزالة الأجزاء الخطرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات حي الجمرك الإسكندرية بلاغًا، بسقوط عقار قديم بشارع زاوية نصر، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وانتقل الحي إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص، إن العقار مكون من (4) طوابق مشغولين بالطابق الثاني شقة، والثالث 4 شقق، بينما باقي العقار خالي من السكان، ولا توجد اي إصابات.

"سقوط أجزاء من شرفة عقار بسيدي بشر"

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من شرفة شقة بعقار بمنطقة سيدى بشر بشارع جلال حماد، وانتقل مسؤلين الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط شرفة شقة بالطابق الرابع بالعقار، مما أسفر عن إصابة شخص، وتحطم وتلفيات بسيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار.

وأمرت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، برفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، ووضع الحواجز حول العقار، لسلامة المارة والسيارات، وإحالة العقار للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها بشأنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

"هبوط أرضي بطريق بورسعيد بحي المنتزه"

ووقع هبوط أرضي بطريق بورسعيد الرئيسي بمنطقة المعمورة بحي المنتزه ثان بسبب كسر في ماسورة مياه، والذي أدى إلى إرباك حركة المرور، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وكان قد تلقى حي المنتزه ثان بلاغًا بحدوث هبوط أرضي في شارع بورسعيد الرئيسي تقاطع شارع الأبيض بمنطقة المعمورة، وانتقل مسؤولون الحي، وقسم شرطة المنتزه ثان وشركات المرافق إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن الهبوط ناتج عن كسر مفاجئ في ماسورة خط انحدار الصرف الصحي 800 ملي بشارع بورسعيد الرئيسي.

كما جرى وضع حواجز حديدية بمحيط الهبوط، حفاظًا على سلامة المارة والسيارات، لحين الإنتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه وإعادة رصف الطريق مجددًا.
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)
انهيار وهبوط.. "الفجر" ترصد حوادث شهدتها الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة (صور)

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