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حزب المصريين: مجمع المنوفية استكمالًا للمشروعات القومية بعهد السيسي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة المنوفية وعلى رأسهم المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع في مختلف القطاعات والمحافظات لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير آلاف فرص العمل، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، والسلع والخدمات، والاعتماد على الذات، ونحو بناء بلد صناعي قادر على الاعتماد على نفسه، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي مقاليد الأمور، والحرص على بناء مصر الحديثة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة المنوفية وعلى رأسهم المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات إنجاز جديد يُضاف لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتصدير، بل وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، موضحًا أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة كانت بمثابة خطة تنمية وبالعزيمة والإرادة حولت القيادة السياسية هذه الخطة وترجمتها لمشروعات في مختلف القطاعات على الأرض، ولعل المتابع لما يجري على الأرض يجد أن جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات بها إنجازات بل وهناك عمل على قدم وساق، وفي مختلف المحافظات، حيث نشهد تنمية حقيقية في جميع محافظات الجمهورية، والمواطن لمس هذه الإنجازات على الأرض.

وأوضح أن هذه المشروعات القومية تُسهم بما لا يدع مجالا للشك في دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة منذ شهور طويلة، مشيرًا إلى أن الدولة الصرية في عهد الرئيس السيسي تمضي قدمًا في مرحلة البناء والتنمية على كل المستويات، مؤكدًا أن تلك المشروعات تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها في تلبية كل متطلبات المواطنين في كل المجالات.

وأشار إلى أن ما تشهده البلاد في الوقت الحالي من عمليات التنمية لم يسبق له مثيل.

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مصر السيسي مصر المشروعات القومية المدينة الصناعية الغذائية السيسي

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