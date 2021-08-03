عاجل.. الأهلي يحسم مصير الشناوي مع الفريق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف محمود الخطيب رئيس النادي المشرف على الكرة ولجنة التخطيط من رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم محمد الشناوي بالانتقال إلى نادي النصر السعودي في ظل الرغبة الكبيرة من العالمي بضم الحارس الدولي المصري والذي يقدم مستويات ممميزة للغاية في الفترة الحالية.

وقال المصدر إن محمد الشناوي لاعب مهم في صفوف الفريق وغير قابل للبيع في ظل حاجة الفريق إلى خدماته.

وأضاف المصدر بأن الشناوي لا يُمانع في الاستمرار داخل النادي الأهلي خاصة وأنه قائد الفريق.

واختتم المصدر بأن النادي الأهلي لم يتلقى عروضًا رسمية للحارس، رغم كثرة الأنباء حول اهتمام أكثر من نادٍ بضمه.