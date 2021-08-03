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مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلي الشوكي من الأطفال بالعلاج الچيني، وذلك اليوم، الثلاثاء، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلي الشوكي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية، مضيفًا أنه تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقي العلاج الچيني.

وأشار إلى أنه تم استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر قبل ٤٨ ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت ( صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب)، لبدء تلقي الطفلة العلاج.

ولفت إلى أن مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مضيفًا أن الوحدة تضم غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة.

وأضاف أنه تتم متابعة حالة الطفل بعد الحقن من قبل استشاريين في تخصصات (مخ وأعصاب، أطفال، تغدية وعلاج طبيعي) وذلك أسبوعيًا على مدار ٣ شهور.

ولفت إلى تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها، مضيفًا أنه تم تخصيص حساب داخل صندوق (تحيا مصر) لدعم علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي.
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)
مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني (صور)

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وزيرة الصحة هالة زايد علاج الضمور العضلي بمصر علاج الضمور العضلي الصحة

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