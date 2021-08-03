Advertisements

"البيطريين" تنظم قافلة طبية بالفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:59 م
جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة
آيات عامر
Advertisements
نظمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع النقابة الفرعية بالفيوم، ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، قافلة طبية بيطرية فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف "حياة كريمة"، وفى إطار الدور المجتمعى للنقابة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.

وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن القافلة البيطرية بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بالفيوم، هى باكورة القوافل البيطرية ضمن المشاركة المجتمعية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مشيرا إلى أن النقابة تتبنى حملة لإجراء قوافل طبية بيطرية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

بدوره، أوضح الدكتور أسامة مخلوف، رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالفيوم، أن القافلة شهدت مشاركة كثيفة من حديثي التخرج للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للعمل الحقلي، فى عدة مجالات قدمتها لصغار المربين بالقرية الخدمات البيطرية بالمجان، منها: الفحص التناسلي، سونار-جراجة، علاج أمراض باطنة، علاج الطفيليات الداخلية والخارجية "رش - تجريع"، تشخيص الأمراض الوبائية والمعدية، وذلك للأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب والدواجن.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد سيف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن القوافل البيطرية التى ستنظمها النقابة تأتى تماشيا مع توجه الدولة لتنمية الريف ومبادة "حياة كريمة"، حيث استشعرت النقابة دورها المجتمعى فى ذلك، ودور الأطباء البيطريين فى هذا السياق، لذا سيتم إطلاق مجموعة من القوافل البيطرية بالتعاون مع مديريات الطب البيطرى والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد مبروك، منسق عام القوافل الطبية البيطرية بالنقابة العامة، إلى أن قافلة الفيوم هى أول قافلة طبية بيطرية مجتمعية خدمية تدريبية، انطلاقا من الدور المجتمعى الحقيقى الذى تقدمه النقابة، مؤكدا استمرار النقابة فى هذا النهج لدعم الحفاظ على الثروة الحيوانية.
"البيطريين" تنظم قافلة طبية بالفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
"البيطريين" تنظم قافلة طبية بالفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
"البيطريين" تنظم قافلة طبية بالفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
"البيطريين" تنظم قافلة طبية بالفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
"البيطريين" تنظم قافلة طبية بالفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
"البيطريين" تنظم قافلة طبية بالفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة البيطريين قافلة طبية حياة كريمة الفيوم البيطريين

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الشناوي مع الفريق

منذ ثلث ساعة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حديث "السيسي".. أول تحرك من التموين بشأن رغيف الخبز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستبعد محمد الشناوي من مواجهة الأهلي ودجلة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مستقبل وطن" تنظم قافلة بيطرية لتحصين الماشية بقرية بني صالح في الفيوم (صور)

"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم قافلة بيطرية لعلاج الماشية بالمجان بقرية "كفر محفوظ" بطامية (صور)

جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية بقرية دسيا (صور)

"الزراعة" تنظم قافلة بيطرية مجانية في قرى قنا

مرشحة لمنصب نقيب البيطريين: سأتخذ العديد من القرارات بخصوص صحة الإنسان والمجتمع

محافظ الفيوم ووفد المركز القومي للبحوث يوقعان بروتوكول تعاون لتنمية الثروة الحيوانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الشناوي مع الفريق

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-26 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

03:09 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

02:49 م

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

03:03 م

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس