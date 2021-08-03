الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق

وافق مسؤولو النادي الأهلي على رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووافق الأهلي على رحييل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار هذا الموسم لنادي سيراميكا كليوباترا بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.





وأبدى الأهلي موافقته على إعارة ريان إلى نادي ألتاي التركي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار مع أحقية شراء النادي التركي للاعب مقابل مليون و200 ألف دولار.





ومن المقرر أن تتم صفقة انتقال ريان للنادي التركي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.





ولعب ريان معارًا هذا الموسم لنادي سيراميكا كليوباترا حيث سجل اللاعب 15 هدفًا في بطولة الدوري الممتاز احتل بهم المركز الثاني في ترتيب الهدافين بعد محمد شريف.