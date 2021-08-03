تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع في ميناء دمياط خلال يوم





أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل مع 25 سفينة للحاويات والبضائع، خلال ال 24 ساعة الماضية.





وأضاف أن حركة الصادر من البضائع بلغت 22 ألفا و580 طنا، تشمل: 8400 طن يوريا و2400 طن رمل و6180 طن فوسفات و1800 طن كسب صويا و3800 طن مخلفات بنجر.





ولفت إلى أن حركة الوارد من البضائع بلغت أكثر من 38 ألف طن تشمل : 1773 طن خشب زان و 9973 طن خردة و 900 طن زيت طعام و 7567 طن ذرة و 5600 طن سكر و 12200 طن بذر فول صويا.





وأشار البيان إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 43 ألفا و26 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات ثلاثة آلاف و787 شاحنة.