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الفروسية المصرية تكتب تاريخاً جديداً في طوكيو

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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تلقى منتخب الفروسية المصري إشادة كبيرة من جانب المشاركين في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد تأهل الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة لنهائي منافسات قفز الحواجز الفردي وسط مشاركة 75 فارس من أفضل فرسان العالم. 

وجائت التهنئة بعد أن تأهل نائل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى النهائي الفردي لأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصري لمنافسات النهائي في الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصري تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب إستمر لمدة 60 عام. 

وجاء تأهل نائل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائي الممثلان للعرب في النهائي الفردي بعد خروج ممثلي المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردني إبرهيم بشارات الذي إنسحب من المنافسة والسوري أحمد حبشو الذي لم يتأهل. 

وأشاد المتواجدين بما قدمه الثنائي والتألق الكبير في منافسات الفردي بعد غياب لسنوات طويلة للفروسية المصرية عن المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية والمستوى المميز الذي ظهر به الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة أصغر فارس يشارك في منافسات الفروسية. 

الإشادة التي تلقها فرسان مصر بعد المشاركة في منافسات الفردي خلال التصفيات اليوم والتأهل للنهائي غدا جائت بعد بعض الانتقادات لإختيارات قائمة المنتخب المصري للفروسية والتي أثبتت النتائج اليوم صحة الإختيارات بتأهل الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة في إنتظار المنافسة غدا في النهائي الفردي قبل دخول منافسات الفرق.

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