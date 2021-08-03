مبابي يثير القلق في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي والذي ينتهي عقده في2022 أثار حالة من القلق داخل أروقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان تشعر بالقلق من تحرك ريال مدريد الإسباني بشكل جدي لضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ينتظر اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الحالي من أجل تقديم عرضاً رسمياً للتعاقد مع مبابي في حين سيكون النادي الباريسي مضطر لبيعه بدلاً من رحيله مجاناً في الصيف المقبل.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن تقارير صحفية كانت قد ادعت أن مبابي سيستمر في باريس سان جيرمان في الصيف الحالي ثم ينتقل مجاناً إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم المقبل.