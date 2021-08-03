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"باباجان" يهاجم أردوغان: الحرائق بتركيا سببها إدارتك السيئة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، بسبب الحرائق المتزامنة التي لا يمكن إخمادها في المنطقة الجنوبية من تركيا، وقال، «أين طائراتنا المحلية، وماذا عن قدرتنا على إطفاء الحرائق المالية، وطائراتنا المحلية؟».


ووفقًا لما ذكره موقع «كرت» التركي، قال باباجان في زيارة له إلى حي «كاملار» بمقاطعة مانافجات التابعة لمدينة موغلا التركية، «لا توجد طائرة واحدة في الوقت الحالي، أشعر بالأسف بصفتي مواطن. هذه الصورة التي نراها هي للأسف نتيجة إدارة سيئة».

 

يُذكر أنه اندلعت في الأيام الماضية سلسلة حرائق هائلة في مقاطعة مارماريس بمدينة موغلا التركية، تسببت في العديد من الخسائر سواء مادية أو معنوية، وذلك مع استمرار الحرائق في عدد من المحافظات الجنوبية التركية.

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حرائق تركيا باباجان اردوغان

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